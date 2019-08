Irlanda pide a Reino Unido y la UE que exploren acuerdos alternativos sobre la relación futura

Publicado 06/08/2019 22:20:28 CET

BELFAST, 6 Ago. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha pedido este martes a Reino Unido y la Unión Europea (UE) que utilicen el tiempo que queda hasta el Brexit, fijado para el 31 de octubre, para explorar acuerdos alternativos sobre la relación futura.

"Podemos hablar sobre la declaración política conjunta sobre la relación futura", ha manifestado, durante un debate en Belfast, antes de agregar que "en ello hay una cláusula sobre los acuerdos alternativos".

"¿Por qué no empezamos ahí y vemos si entre ahora y le 31 de octubre podemos hacerlos más sustanciosos?", se ha preguntado el 'taoiseach'. "Si llega el 31 de octubre y no lo hemos logrado, está la opción de extender (la pertenencia de Londres a la UE)", ha añadido.

Así, Varadkar ha subrayado que también "existe la opción de que se saldan (del bloque) con el 'backstop', con los acuerdos alternativos, a ser solucionados durante el periodo de aplicación".

La Comisión Europea ha reiterado este mismo martes que la UE no reabrirá la negociación del Acuerdo de Retirada de Reino Unido del bloque negociado con el anterior Gobierno de Theresa May y ha rechazado especular sobre la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio entre ambas partes si finalmente hay un Brexit caótico.

"La posición de la Unión Europea sigue sin cambiar. Hemos acordado el Acuerdo de Retirada con el Gobierno de Reino Unido. El acuerdo alcanzado es el mejor posible y siempre estamos dispuestos a añadir lenguaje a la Declaración Política pero no reabriremos el Acuerdo de Retirada", ha subrayado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Annika Breidthardt.

El equipo negociador de la UE no ve margen para "discusiones significativas" con Londres --que insiste en eliminar la salvaguardia para la frontera irlandesa para negociar con la UE-- y entiende que en el Gobierno de Boris Johnson "no tienen ninguna intención de negociar" con la UE y que su "escenario principal" es un Brexit sin acuerdo, según aseguró una fuente diplomática de la UE al 'The Guardian' y 'The Daily Telegraph' tras la reunión, una versión que ha negado este martes un portavoz de Downing Street.