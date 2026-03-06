Islandia anuncia un referéndum el 29 de agosto sobre si retoma las negociaciones de adhesión a la UE

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, en rueda de prensa desde Reikiavik. - EC - AUDIOVISUAL SERVICE

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Islandia ha anunciado este viernes que convocará un referéndum el próximo 29 de agosto sobre si el país debe reiniciar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, que solicitó unirse al bloque en 2009 pero suspendió negociaciones en 2013.

En una rueda de prensa tras la reunión del gabinete, la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, y la ministra de Exteriores, Thorgerdur Katrin, han confirmado que el Gobierno presentará una resolución parlamentaria para convocar una consulta sobre la integración europea, un debate que "se cierne sobre la nación islandesa" desde hace más de una década.

Así lo ha encuadrado Frostadóttir, quien ha insistido en que el referéndum servirá para decidir si el país quiere "cerrar este asunto de una vez por todas" o si los islandeses optan por "estudiarlo a fondo y adoptar una posición definitiva".

A su juicio, la posición negociadora de Reikiavik es "buena" en este momento y el país es lo suficientemente fuerte como para tomar esta decisión en este momento, insistiendo en que la consulta se hará sobre el propio reinicio de las conversaciones con la UE pero también respecto al acuerdo que surja de las negociaciones de adhesión.

Por su lado la titular de Exteriores ha insistido en que el resultado del referéndum prevalecerá y será la posición que adopte el Ejecutivo, que ha insistido en que no defenderá una posición en la consulta sino que llamará a la participación ciudadana.

El cálculo de Islandia es que las negociaciones de adhesión puedan comenzar a finales de año, en caso de que el resultado del referéndum avale retomar los contactos con la Unión Europea.

Los dirigentes islandeses han subrayado que el contexto en el que se lanza esta propuesta difiere totalmente de cuando Islandia se interesó en la vía de la integración europea, tras el colapso económico que golpeó las principales instituciones financieras del país en 2008. "Islandia se ha fortalecido mucho, al igual que su posición negociadora", ha recalcado la primera ministra islandesa.