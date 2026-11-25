El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo de Islas Salomón, Matthew Wale, firman un acuerdo que descarta bases extranjeras en el territorio de este último - ANTHONY ALBANESE EN X

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Islas Salomón han firmado un acuerdo con Australia comprometiéndose a garantizar que su infraestructura crítica esté libre de "militarización y acceso no autorizado", y asegurando que nunca permitirán la instalación de una base militar extranjera en su territorio, a unos seis meses de que expire un pacto de seguridad entre el archipiélago de Melanesia y China.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo de Islas Salomón, Matthew Wale, han celebrado el "histórico" tratado en una comparecencia realizada tras la ceremonia de firma en Canberra, capital de Australia, a la que ha asistido un nutrido grupo de ministros y parlamentarios del cercano país, según ha recogido la cadena australiana ABC.

En virtud de este tratado, Islas Salomón se compromete a garantizar que "su infraestructura sensible permanezca libre de militarización, de cualquier forma de injerencia extranjera o de acceso no autorizado", y asegura que no "permitirá que su territorio sea utilizado para albergar ninguna base militar o de seguridad extranjera".

Si bien el tratado no prohíbe explícitamente las alianzas en materia de seguridad con terceros actores como China, establece que Islas Salomón "se asegurará de que la cooperación en seguridad provenga de los miembros del Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés)". Asimismo, se compromete a salvaguardar la seguridad regional en caso de establecer alianzas para cubrir "necesidades de seguridad que no puedan ser satisfechas por los miembros del PIF".

En este marco, el primer ministro salomonense ha lamentado que, a su parecer, bajo el gobierno anterior de su país, Islas Salomón había sido "fuente de incertidumbre y dudas en la región", en velada alusión al pacto de seguridad que el gobierno de su predecesor Manasseh Sogavare suscribió con China.

"Aquellos días ya han pasado, han quedado atrás", ha declarado, argumentando que el tratado "no sólo reconfigura" las relaciones con Australia, "sino que las eleva a un vínculo duradero, basado en la confianza y la certeza, que sitúa a Islas Salomón como un socio fiable y de confianza en la región".

De todos modos, Wale ha evitado confirmar si su Gobierno anulará el pacto con Pekín. "Desafortunadamente, existe una cláusula de confidencialidad en el tratado con China, el pacto de seguridad y el acuerdo policial. Por tanto, no puedo hablar de ello", ha señalado, aunque sí ha afirmado mantener "conversaciones en curso con China".

Albanese, por su parte, ha defendido que el tratado consolida la postura de Australia de que "la prioridad en la cooperación en materia de seguridad debe provenir de los miembros del Foro de las Islas del Pacífico", y deja muy claro que "Australia sigue siendo el socio de seguridad preferente de las Islas Salomón".

Describiendo el tratado como un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales "destinado a fortalecer nuestra prosperidad compartida y nuestra seguridad", el mandatario australiano ha anunciado que su país abrirá nuevas vías migratorias para los ciudadanos de Islas Salomón que deseen trabajar en sectores como el cuidado de personas mayores y la atención infantil, que flexibilizará los trámites de visado para sus ciudadanos y destinará más fondos a prioridades clave de desarrollo en el archipiélago, incluida la política de educación gratuita, proyecto emblema del mandatario salomonense.