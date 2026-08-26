Israel acusa a Guterres de "no decir la verdad" sobre su toma de un centro educativo gestionado por UNRWA en Jerusalén

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante una rueda de prensa en Nueva York en julio de 2025 (archivo) - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha acusado este miércoles al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de "no decir la verdad" sobre la toma por parte de las fuerzas israelíes de un centro educativo en Jerusalén gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

"Simplemente usted no está diciendo la verdad, de nuevo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en respuesta a la condena de Guterres a estas acciones de Israel, que reclamó a las autoridades israelíes que "cesen de inmediato su injerencia en las instalaciones de la UNRWA, desocupen, devuelvan y restablezcan sin demora todas las instalaciones afectadas a Naciones Unidas".

Así, Marmorstein ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "la UNRWA nunca tuvo derechos de propiedad sobre la instalación y la ocupaba de forma ilegal", antes de agregar que "se pretende que la instalación sirva como escuela y centro comunitario para niños árabes del barrio de Kafr Aqab".

"Usted y la UNRWA prefieren formular ataques infundados contra Israel que actuar en favor de los intereses de los niños de Kafr Aqab. Esto es cinismo en su peor forma", ha destacado, al tiempo que ha defendido que las acciones israelíes "fueron llevadas a cabo en línea con la legislación israelí e internacional".

En este sentido, ha recordado que Israel aprobó una ley para prohibir las actividades de la UNRWA en el país "a la luz de pruebas concluyentes sobre que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre (de 2023), de que empleados de la UNRWA eran operativos terroristas y de que instalaciones de la UNRWA fueron usadas sistemáticamente para actividades terroristas".

El Gobierno de Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de presuntos lazos con el movimiento islamista palestino a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien una investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna descartó que las autoridades israelíes hubieran aportado pruebas que respaldaran estas aseveraciones.

Guterres condenó el martes las acciones de Israel y se mostró "profundamente alarmado" por una medida que Israel ha justificado con un plan para construir una carretera y un "complejo educativo" en el lugar, y ha advertido de que privará a los estudiantes de continuar con su formación. "Durante más de 70 años, el centro ha prestado apoyo a miles de refugiados palestinos a través de la formación profesional y las vías de acceso al empleo", recordó.

La UNRWA fue establecida en 1949 por la Asamblea General de la ONU con un mandato para dar asistencia humanitaria y protección a refugiados palestinos en Oriente Próximo hasta que se alcanzara una solución a su situación. Así, opera en Cisjordania --incluido Jerusalén Este--, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria.