Israel admite que "desea" la anexión de Cisjordania, pero afea a la oposición plantearlo en este momento

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel no ha escondido este jueves que "desea" y "aspira" a hacerse con Cisjordania, pero ha afeado a la oposición que planteara esa cuestión en el Parlamento en un momento en el que es prioridad hacer "todo lo posible" para que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga éxito.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha desestimado el plan de la oposición avalado el miércoles por el Parlamento como una "maniobra política" para enturbiar la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien ha calificado de "muy estúpida" la votación antes de regresar a su país.

"Les puedo asegurar que, como saben, fue una lectura preliminar, y no avanzará sin el apoyo del Gobierno israelí. Esa no fue una legislación presentada ante la Knéset por el Gobierno", ha reiterado en una rueda de prensa celebrada en Jerusalén junto a su homóloga albanesa, Elisa Spiropali, informa 'The Times of Israel'.

Saar ha apuntado que el hecho de que el Gobierno no participara en dicha votación es una muestra de su compromiso con el plan de Trump, que no incluye una anexión del territorio palestino que él mismo ha reconocido que "desean".

Así, Saar ha criticado no la propuesta, sino el plazo en el que ha sido presentada. "Por mucho que sea nuestro deseo o aspiración, hemos decidido no llevarlo en esta etapa a la Knesset porque ahora sobre la mesa" está el plan del presidente de Estados Unidos. "Invertiremos en eso", ha zanjado.

Saar ha agradecido a Vance su "importante visita" a Israel para supervisar cómo se está aplicando el plan de Trump y ha dicho que están preparados para recibir este jueves al secretario de Estado, Marco Rubio, que también afeó la votación del Parlamento.