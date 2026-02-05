Israel afirma haber matado a un integrante de Hamás al que atribuye la muerte de la militar Noa Marciano

Archivo - Miembros de las Brigadas Al Qassam de Hamás y de las Brigadas Al Quds del Movimiento Yihad Islámica, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Naaman Omar Apaimages

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado este miércoles la muerte de un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que han atribuido el cautiverio y posterior ejecución de la militar israelí Noa Marciano, de 19 años, tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército y el Shin Bet han asegurado en un comunicado conjunto que han "eliminado al terrorista que asesinó a (...) Marciano", al que han identificado como Mahmud Azzam Hassan al Habil, en un ataque efectuado durante la jornada contra el campamento de refugiados de Al Shati, en el noroeste de la Franja de Gaza.

Según ambos organismos, este era "jefe de una célula" de la milicia palestina --que hasta el momento no ha reaccionado a este anuncio de Israel-- y "asesinó brutalmente" a la soldado cerca del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, si bien el Ejército reconoció apenas un mes después de los hechos que Marciano pudo resultar herida por un ataque israelí.

"El asesinato del terrorista fue posible, entre otras cosas, gracias a la información de inteligencia recopilada por la División de Gaza (143), a la que pertenecía Noa Marciano", han agregado tras celebrar la muerte de Habil como "un importante cierre de ciclo" para los allegados de la militar así como para las autoridades israelíes.

El anuncio llega en una jornada en la que al menos 21 personas han muerto, entre ellas cuatro niños y un trabajador de la Media Luna Roja Palestina, a causa de múltiples ataques del Ejército israelí contra distintos puntos de Gaza, como la ciudad de Gaza o Jan Yunis, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.