Israel alerta del peligro de una carrera armamentística en Oriente Próximo si Irán culmina su bomba nuclear

TEL AVIV, 18 Oct. (DPA/EP) -

Las autoridades iraníes han alertado del peligro de que se de una carrera armamentística nuclear en Oriente Próximo en caso de que Irán culmine su proyecto de bomba nuclear.

"Los iraníes de hoy están más cerca de crear material fisionable para armas nucleares que en el pasado (...) Este hecho tiene implicaciones significativas para la seguridad de Israel", ha afirmado un funcionario del área de Seguridad israelí.

En esta línea, desde Israel se ha defendido que la nación "no tiene interés en una guerra con Irán", pero que no se permitirá que Teherán se haga con armas nucleares. "A la luz del progreso iraní de su programa nuclear, no estamos preparando para todas las opciones y escenarios, incluidas las capacidades militares", ha remarcado el funcionario de Seguridad.

"Irán continúa con su proyecto de atrincherarse en países plagados de inestabilidad, con el objetivo de amenazar a otros países de la región", ha asegurado esta fuente, que ha criticado que en los últimos meses las autoridades iraníes hayan empleados drones para "atacar objetivos en Oriente Próximo".

Así pues, ha avanzado que ante la presencia iraní y de la milicia libanesa Hezbolá en Siria y su amenaza a Israel, desde Jerusalén se continuará "durante el tiempo que sea necesario" en dicha zona para "proteger a los ciudadanos de Israel".

Irán también está ayudando a la organización militante Hezbolá a producir misiles de precisión en el Líbano, ha acusado el funcionario de Seguridad, que calificó el proyecto como una amenaza estratégica para Israel. "Si es necesario, trabajaremos para eliminarlo", ha avisado.

Finalmente, Israel se ha referido a los Acuerdos de Abraham --por el que Jerusalén ha fortalecido sus lazos diplomáticos con algunas naciones árabes con la mediación de Estados Unidos-- y ha afirmado que este "cambio histórico de las relaciones" también "incluirá componentes de seguridad". "Esta es una oportunidad para cualquier país que quiera involucrarse en la región para hacer frente a amenazas comunes", ha zanjado.