Israel amenaza con causar "las diez plagas" a los hutíes tras los últimos ataques desde Yemen

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este jueves con causar "las diez plagas" a los rebeldes hutíes tras sus últimos lanzamientos de misiles y drones contra el país desde Yemen, incluido uno horas antes que, según el Ejército israelí, cayó antes de llegar al país.

"Los hutíes han vuelto a disparar misiles contra Israel. La plaga de oscuridad, la plaga (de la muerte) del primogénito. Completaremos todas las diez plagas", ha dicho Katz en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Los hutíes, que por ahora no se han pronunciado sobre este nuevo ataque, ya reivindicaron el miércoles el lanzamiento de dos misiles contra Israel, en lo que describieron como una operación "cualitativa" contra "objetivos enemigos sensibles" en Tel Aviv.

El grupo rebelde confirmó recientemente la muerte del primer ministro 'de facto' de las autoridades erigidas en las zonas bajo su control en Yemen, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en el citado bombardeo israelí contra la capital del país, Saná. Tras ello, prometieron una "venganza" contra Israel.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.