Israel amenaza con que cualquier sucesor de Jamenei en Irán será "un objetivo inequívoco para ser eliminado"

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este miércoles con que cualquier sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país, será igualmente "un objetivo inequívoco para ser eliminado".

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado", ha afirmado Katz. "No importa su nombre o dónde se esconda", ha recalcado.

Así, ha hecho hincapié en que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han dado orden al Ejército para que "se prepare para actuar a través de todos los medios disponibles para llevar a cabo esta misión, como parte integral de los objetivos de la operación 'León Rugiente'".

"Seguiremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace", ha zanjado el ministro de Defensa israelí, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según confirmó el la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.