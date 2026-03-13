Israel amenaza con destruir "infraestructura nacional" de Líbano como "precio" por no "desarmar" a Hezbolá

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (vestido de negro), durante una reunión con altos cargos del Ejército en medio de las ofensivas contra Israel e Irán - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha amenazado este viernes con destruir "infraestructura nacional" supuestamente usada por el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano como "precio" por no lograr el desarme del grupo, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Esta noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron un importante puente en el río Litani que servía de paso para terroristas de Hezbolá y la transferencia de armas al sur de Líbano", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, horas después de que el Ejército confirmara el bombardeo contra esta infraestructura.

"Esto es solo el comienzo. El Gobierno y el Estado libanés pagarán cada vez un mayor precio a través de daños a la infraestructura nacional libanesa usada por los terroristas de Hezbolá para llevar a cabo actividades terroristas y disparar contra el Estado de Israel", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina.

Así, ha acusado al Gobierno de Líbano de "engañar y no cumplir su compromiso de desarmar a Hezbolá", antes de insistir en que Beirut "seguirá pagando un precio cada vez más alto en daños y pérdida de territorios hasta que el objetivo central de lograr el desarme de Hezbolá sea materializado".

"El primer ministro (de Israel, Benjamin Netanyahu) y yo, junto a las FDI, estamos comprometidos con proteger a los residentes del norte y a todos los ciudadanos de Israel y haremos todo lo posible para cumplir este compromiso, tanto en Irán como en Líbano", ha zanjado el jefe de la cartera de Defensa.

El propio Katz amenazó el jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá. "He advertido al presidente libanés (Joseph Aoun) que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y evitar que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros", sostuvo.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 700 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano, en una nueva invasión que ahora Katz amenaza con expandir territorialmente.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.