Israel amenaza con "tomar" Líbano para hacer frente a Hezbolá si Beirut "no sabe cómo controlar su territorio"

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha amenazado este jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" del partido-milicia chií Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"He advertido al presidente libanés (Joseph Aoun) que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y evitar que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros", ha manifestado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

Así, ha desvelado órdenes al Ejército para que "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", ha subrayado.

Katz ha denunciado así los últimos ataques de Hezbolá contra el país, incluidos nuevos lanzamientos realizados durante las últimas horas, según el grupo, que ha resaltado que entre los objetivos han estado "instalaciones y centros militares" de Israel en varios puntos del país, según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado este mismo jueves la muerte en un bombardeo ejecutado el martes contra la capital libanesa, Beirut, de un supuesto miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán al que ha descrito como "una figura central en la coordinación militar" entre Irán y Hezbolá.

El Ejército ha afirmado que el hombre, identificado como Abú Dar Mohamadi, era "un comandante de la Guardia Revolucionaria que operaba en la unidad de misiles de la organización terrorista Hezbolá", antes de agregar que "trabajaba como enlace e intermediario entre Hezbolá e Irán".

"Mohamadi era un factor central en la construcción de las competencias militares de la organización terrorista Hezbolá", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "tenía conocimientos centrales sobre armas estratégicas de Hezbolá".

Las autoridades libanesas han elevado a más de 600 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano, en una nueva invasión que ahora Katz amenaza con expandir territorialmente.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.