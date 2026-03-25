Israel amplia su "zona de amortiguación" en Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/GPO

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado este martes que su país está ampliando su "zona de amortiguación" en territorio de Líbano, en medio de su ofensiva contra el país vecino lanzada el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus ataques contra territorio israelí en represalia por la muerte días antes del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

"Nos enfrentábamos a la amenaza de una invasión terrestre, una invasión de miles de terroristas de Raduán --unidad de élite de Hezbolá--, tanto en superficie como bajo tierra. Hemos eliminado esta amenaza; ya no existe. Hemos creado una verdadera zona de seguridad que impide una invasión terrestre a Galilea, a la frontera norte", ha declarado durante una reunión con representantes de localidades del norte del país, cerca de la frontera con Líbano.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que Israel está "creando una zona de amortiguación más amplia" para repeler las amenazas de misiles antitanque de Hezbolá, mientras que su objetivo ahora es "desmantelar" al grupo chií. "Esto también está relacionado con la campaña general contra Irán, que continúa en pleno apogeo, contrariamente a lo que se informa en los medios", ha apuntado.

Durante su intervención, Netanyahu ha refirmado su compromiso para "cambiar radicalmente la situación en Líbano" y ha asegurado que "Israel está más fuerte que nunca, e Irán más débil que nunca". "No lo digo yo, sino los países de la región, y aquí se están creando posibilidades para alianzas que jamás hubiéramos imaginado", ha defendido.

Estas declaraciones se producen un días después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, haya confirmado la destrucción de cinco puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, y subrayado que el Ejército "controlará el resto" en el marco de su ofensiva, en la que ha busca crear "una zona de seguridad" y para la que ha vuelto a trazar un paralelismo con "el modelo" aplicado en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.