Israel anuncia el asesinato del jefe del Departamento de Inteligencia de la fuerza paramilitar Basij

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el asesinato del jefe del Departamento de Inteligencia de la fuerza paramilitar Basij junto a "otros comandantes" del organismo en un bombardeo perpetrado esta semana contra Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Así, ha recalcado que el hombre, Esmail Ahmadi, fue "eliminado" junto a "otros altos mandos" en un ataque "contra la cúpula de la Fuerza Basij en el corazón de Teherán", un ataque del que previamente ya había trascendido la muerte del jefe de esta fuerza paramilitar, Golamreza Soleimani.

"Ahmadi desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de los atentados terroristas perpetrados por las Fuerzas Basij", ha manifestado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha resaltado que el hombre "también fue responsable de mantener el orden público y los valores del régimen en nombre de la Guardia Revolucionaria", además de " dirigir importantes operaciones de represión durante las recientes protestas en Irán".

"Su eliminación, junto a la del comandante de la unidad, se suma a la de decenas de importantes comandantes de las Fuerzas Armadas del régimen terrorista iraní", ha sostenido, al tiempo que ha afirmado que esto "profundiza el daño a los sistemas de mando y control de seguridad del régimen".

Apenas unas horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní había confirmado la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naini, tras lo que Israel reivindicó la autoridad del ataque y subrayó que el fallecido "desempeñaba funciones de propaganda y relaciones públicas" en el seno del organismo.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.