Israel anuncia la captura en el sur de Líbano de un supuesto alto cargo del grupo islamista Yama Islamiya

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la captura de un supuesto alto cargo del grupo islamista libanés Yama Islamiya, rama de la organización Hermanos Musulmanes en el país, en el marco de una operación llevada a última hora del domingo en el sur de Líbano, tras lo que el grupo ha condenado el "secuestro" de esta persona, a la que identifica como Atui Atui.

"Un terrorista de alto rango de la organización terrorista Yama Islamiya fue detenido durante la noche por tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante una operación de Inteligencia específica en el área del monte Dov", ha indicado el Ejército israelí en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así, ha subrayado que "el terrorista fue trasladado a Israel para ser interrogado" tras la operación, en la que "se hallaron armas", al tiempo que ha recordado que el grupo "perpetró ataques terroristas contra Israel y sus civiles en el norte" en el marco del conflicto entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Yama Islamiya ha condenado "firmemente" el "secuestro" de Atui Atui y ha afirmado que las tropas israelíes "se infiltraron bajo la cobertura de la noche" en Habarié y capturaron al hombre "dentro de su vivienda". "Le llevaron a paradero desconocido tras aterrorizar a su familia y agredirla", ha denunciado.

El grupo ha hecho hincapié en que hace "responsable" a Israel de "cualquier daño que pueda sufrir" Atui y ha agregado que "este acto es parte de las violaciones diarias y ataques bárbaros perpetrados por las fuerzas de ocupación", a las que ha acusado de "una campaña para aterrorizar a los habitantes del sur para forzarlos a abandonar sus tierras".

Por ello, ha reclamado a las autoridades de Líbano que "presionen a los países garantes (del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024) para que detengan las hostilidades, trabajen para liberar a Atui y al resto de prisioneros, y detengan todas las violaciones de Israel contra la tierra y la soberanía de Líbano".

Yama Islamiya, un grupo fundado en los años sesenta como rama libanesa de Hermanos Musulmanes, participó junto a Hezbolá y grupos palestinos armados en ataques contra Israel a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

Israel respondió lanzando una ofensiva contra la Franja de Gaza --que hasta la fecha ha dejado más de 72.000 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás--, mientras que Hezbolá respondió un día después lanzando proyectiles contra Israel, abriendo otro frente y provocando una expansión del conflicto que derivó en una nueva invasión israelí de Líbano.

Las partes alcanzaron en noviembre de 2024 un alto el fuego por el que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano, si bien el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en territorio de su país vecino y ha lanzado numerosos bombardeos contra el país argumentando que actúa contra "terroristas" y que, por ello, no viola el pacto firmado con Beirut.