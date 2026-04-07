Israel anuncia la destrucción de un séptimo puente sobre el río Litani en un nuevo ataque contra Líbano

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra un puente sobre el río Litani en Qasmiyé, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de un séptimo puente sobre el río Litani en el marco de un nuevo bombardeo contra Líbano, en medio de una nueva invasión del país al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Así, ha afirmado en un comunicado que el ataque alcanzó una infraestructura "usada por terroristas de Hezbolá para moverse desde el norte hacia el sur del río Litani y trasladar armas, cohetes y lanzaderas con el objetivo de promover planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

"El ataque se suma a los otros seis contra puentes en el río Litani que han sido atacados desde el inicio de la operación", ha zanjado, en medio de las denuncias de la autoridades libanesas, Hezbolá y la comunidad internacional contra los bombardeos contra infraestructura civil en el país.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.500 los muertos y a más de 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Ejército de Israel desencadenó una oleada de bombardeos y operaciones terrestres contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.