Israel anuncia la expansión de su actividad militar en Cisjordania en medio de una ola de violencia colonial

Militares y colonos israelíes en Nablus (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han anunciado este domingo la expansión de las actividades militares del Ejército en el territorio ocupado de Cisjordania, escenario desde hace días de un repunte de ataques de colonos israelíes contra poblaciones palestinas que el viernes alcanzó su apogeo con las muertes de cuatro palestinos y dos israelíes durante un asalto a la localidad de Tell.

Katz, que el viernes pasado ya avanzó que reforzaría el despliegue militar actual, ha avanzado que no se va a quedar ahí. "Además de las operaciones que ya están en marcha se están considerando medidas similares para identificar dónde se organiza la actividad terrorista y dónde debemos atacar para desarticularla e impedir que continúe", ha manifestado durante la reunión semanal del Consejo de Ministros israelí.

"Nos estamos preparando para operar a mayor escala contra los nidos de los terroristas", ha confirmado por su parte Netanyahu en la continuación de la gran ofensiva lanzada por Israel en Cisjordania a principios del año pasado en el marco de la guerra de Gaza; una enorme operación contra supuestas células de las milicias de Hamás que acabó con miles de desplazamientos forzados e incidentes violentos.

Según datos de Naciones Unidas, militares o colonos israelíes han matado a 1.244 palestinos, entre ellos 268 niños, en sus ataques en Cisjordania desde 2023 hasta finales del año pasado. En los últimos tres años, desde 2023 hasta finales de 2025, han muerto 43 colonos israelíes, entre ellos diez niños.

Un número récord de palestinos en Cisjordania -casi 46.000- han sido desplazados forzosamente en los últimos tres años, en comparación con los poco más de 13.000 de los 14 años anteriores, debido a las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, las demoliciones y las restricciones de acceso.

Tan solo en los primeros tres meses de este año, se han registrado más de 540 ataques de colonos, 33 palestinos muertos y más de 2.200 desplazados. Más de 60 infraestructuras de agua y saneamiento han sido atacadas, incluyendo tuberías, sistemas de riego y depósitos de agua, lo que ha afectado negativamente el acceso al agua en 32 comunidades palestinas.

En los últimos días, los colonos israelíes han atacado decenas de poblaciones, quemado mezquitas e instalado "puestos avanzados" que son ilegales incluso para la propia ley israelí, aunque el primer ministro Netanayhu ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para regularizarlos.

En términos generales, según un análisis de Oxfam publicado este mes, en los últimos tres años han muerto más palestinos a manos del Ejército israelí y los colonos en la Cisjordania ocupada que en los 17 años anteriores juntos.

ABBAS PIDE LA INTERVENCIÓN URGENTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Dada la situación, el presidente de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania que reconoce la comunidad internacional), Mahmud Abbas, ha reclamado a sus aliados que hagan algo inmediatamente al respecto.

"La que está sucediendo ya no son solo actos aislados de violencia, sino más bien una política israelí sistemática destinada a imponer nuevas realidades sobre el terreno mediante la expansión de los asentamientos, la escalada del terrorismo de los colonos y el debilitamiento de las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina", ha manifestado en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

"Estas políticas tienen como objetivo desplazar a los ciudadanos palestinos de sus tierras, con las graves consecuencias que esto podría acarrear y de lo que podría resultar en términos de escalada de la tensión y debilitamiento de los esfuerzos regionales e internacionales destinados a lograr la paz", ha añadido.

Por ello, Abbas ha pedido a la comunidad internacional que aplique las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, especialmente la Resolución 2334 (que afirma la ilegalidad de los asentamientos en todos los territorios palestinos) "brinde protección internacional a nuestro pueblo y garantice que Israel, la potencia ocupante, y respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".