Un vehículo alcanzado en un ataque lanzado en noviembre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Hashem Zimmo/TheNEWS2 via ZUMA P / DPA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves el fin de una operación militar lanzada el miércoles más allá de la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza, a la que se replegaron sus tropas en el marco del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar una propuesta de Estados Unidos, que llevó aparejada un alto el fuego desde el que se han registrado más de 1.600 palestinos muertos.

"La operación ha concluido y la carretera de Saladino ha sido reabierta al tráfico", ha dicho el Coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés), organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los Territorios Ocupados Palestinos, antes de agregar que el objetivo de la misma fue "infraestructura terrorista" en el centro de Gaza.

Así, ha resaltado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que acusa de "traer destrucción y ruina" a los palestinos residentes en Gaza, "sigue engañando y manipulando" a la población, "incitándola a cruzar la 'línea amarilla' y a acercarse a las fuerzas que operan en la zona, poniendo así sus vidas en peligro".

"Una y otra vez, esta asesina organización terrorista demuestra que no se detendrá ante nada para promover sus intereses criminales, incluso a costa de sus vidas y su seguridad", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado a los gazatíes que "no caigan víctimas de los juegos y maniobras despreciables de Hamás".

"Por su propia seguridad, asegúrense de no cruzar la 'línea amarilla' --que en un inicio ocupaba poco más del 50% del enclave, si bien desde entonces ha sido expandida-- y de mantener una distancia prudente respecto a los efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la zona", ha zanjado.

La operación fue lanzada el miércoles en una zona situada cerca de los campamentos de refugiados palestinos de Bureij y Nuseirat y provocó el cierre temporal de la carretera de Saladino, que conecta el norte y el sur de la Franja. El Ejército especificó que el objetivo era "un túnel" del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, en esta parte del enclave palestino.

Por su parte, Hamás acusó a Israel de llevar a cabo "una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego" con su operación y denunció que la misma supuso "una evacuación forzosa" de miles de palestinos en la zona afectada. "Esto confirma que el Gobierno sionista está eludiendo las obligaciones que contrajo en dicho acuerdo", recalcó a través de un comunicado.

"Las órdenes de evacuación forzosa y el desplazamiento forzado de miles de ciudadanos, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares bajo amenaza y bombardeos, constituyen un nuevo crimen contra la población civil y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario", afirmó el grupo islamista, que apuntó además que Israel está "confinando sistemáticamente a la población civil en una franja reducida del territorio".

En este sentido, destacó que estas acciones "ponen de manifiesto la determinación del Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí-- de eludir sus crisis internas intensificando sus crímenes contra civiles indefensos en la Franja de Gaza", antes de insistir en que las mismas "no aportarán seguridad ni estabilidad a la ocupación".

"Por el contrario, agravarán la catástrofe humanitaria que padecen más de dos millones de palestinos, quienes viven bajo asedio, hambruna y el colapso casi total de los servicios básicos", alertó Hamás, que hizo "plenamente responsable" de las repercusiones a Israel y Estados Unidos y reclamó a la comunidad internacional que ponga fin a su "persistente silencio" y su "incapacidad para detener la agresión y brindar protección al pueblo palestino."

"La comunidad internacional, la Administración estadounidense y los países garantes del acuerdo de alto el fuego deben asumir sus responsabilidades e intervenir de inmediato para detener las continuas violaciones del acuerdo por parte de la potencia ocupante, obligándola a poner fin a su operación criminal e injustificada (...), así como garantizar el flujo de ayuda humanitaria para nuestro pueblo y poner freno a la política de desplazamiento forzoso y migración que se le ha impuesto", zanjó.