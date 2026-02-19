Israel anuncia la interceptación de un dron cargado con armas que cruzó la frontera desde Egipto

Archivo - Militares israelíes (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron cargado con fusiles de asalto que cruzó la frontera con Egipto, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente en la zona.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) impidieron un intento de meter de contrabando tres M-16 a través de la frontera occidental", ha dicho en un comunicado, en el que ha resaltado que el aparato "entró en territorio de Israel".

"Tras la identificación, los elementos de las FDI interceptaron el dron, que fue localizado (...) después de que fuerzas de la Brigada Paran peinaran la zona. Las armas localizadas fueron entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha recalcado.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.