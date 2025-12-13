Israel anuncia que ha matado al 'número dos' de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

Imagen de un miliciano palestino en Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado que el Ejército ha matado en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras tres personas, también muertas. Hamás se ha limitado a confirmar el ataque contra el vehículo, "un coche civil señalado por parte de la aviación sionista", que representa "otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego".

En su comunicado, la oficina de Netanyahu asegura que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Trump".

El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

Netanyahu ha manifestado además que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que ha dejado heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.