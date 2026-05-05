Israel anuncia la muerte de un comandante de las fuerzas de élite de Hamás que participó en el ataque al festival Nova

Archivo - Un tanque israelí cerca de la Franja de Gaza - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de un importante comandante de las fuerzas de élite del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en el ataque contra el festival Nova el 7 de octubre de 2023.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a un comandante de Nujba que irrumpió en el festival Nova el 7 de octubre y representaba una amenaza inmediata para nuestras fuerzas", ha indicado en un comunicado.

El Ejército israelí ha confirmado que Anas Mohamed Ibrahim Hamed murió en la víspera tras un ataque israelí contra el centro del enclave palestino. "El terrorista representaba una amenaza inmediata para las fuerzas de las FDI que operan en la Franja de Gaza, y fue eliminado en un ataque preciso desde el aire", ha indicado.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo martes a cerca de 835 los palestinos muertos a causa de los ataques israelíes contra el enclave a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.615 fallecidos y 172.468 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.