Israel anuncia la muerte de un "comandante" de Hamás en un ataque a un campamento de refugiados palestinos en Líbano

Archivo - Avión de combate israelí antes de un ataque contra Irán - FDI - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un "comandante" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado durante las últimas horas contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, un suceso que se ha saldado con al menos dos muertos, según las autoridades libanesas.

Así, ha manifestado que "la Armada atacó y mató al terrorista Uasim Atailá Alí, un comandante de Hamás y jefe de entrenamiento en el departamento militar de Hamás en Líbano", en lo que ha supuesto en primer ataque contra el norte de Líbano desde el inicio de la ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, que ha abierto nuevamente un frente en Líbano.

"El terrorista estaba implicado en la preparación de planes terroristas para dañar a ciudadanos del Estado de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y sus actividades constituyen una amenaza a Israel y sus ciudadanos", ha manifestado en su comunicado, en el que ha destacado que en sus bombardeos ha atacado también "de forma vigorosa" supuesta infraestructura de Hezbolá "en todo Líbano".

Por su parte, Hamás ha condenado los bombardeos de Israel contra Líbano, y concretamente el perpetrado contra el campamento de Bedaui, que ha descrito como "un crimen traicionero" que "causó el martirio de una familia civil palestina", sin pronunciarse sobre si entre los muertos figura alguno de sus miembros.

"Estos crímenes atroces representan una nueva agresión sionista que viola todas las leyes y normas internacionales, supone una flagrante violación de la soberanía de Líbano y un ataque directo contra el pueblo palestino en los campamentos de refugiados, confirmando la continuación de la postura criminal de la ocupación a la hora de perseguir a los palestinos dentro y fuera del país", ha señalado.

En este sentido, ha trasladado sus "sinceras condolencias a las familias de todos los mártires" y a los refugiados en Bedaui, al tiempo que ha subrayado que "estos crímenes no lograrán quebrar la voluntad de los palestinos o disuadirlos a la hora de continuar su lucha hasta lograr los objetivos de liberación, retorno e independencia".

"Hacemos totalmente responsable al Gobierno de ocupación sionista de este crimen y sus repercusiones, al tiempo que pedimos a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que condenen esta peligrosa agresión contra la seguridad libanesa, que amenaza la estabilidad de la región", ha zanjado el grupo islamista, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Horas antes, el Ministerio de SAnidad libanés confirmó dos muertos en el bombardeo, tras lo que la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, indicó que entre ellos figuraba Alí. La segunda víctima mortal es la esposa del fallecido, mientras que una de las hijas de la pareja que se encontraba en la vivienda, situada cerca de la mezquita Jalil al Rahman, ha resultado herida.