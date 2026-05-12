Israel anuncia la muerte de cuatro supuestos miembros de Hamás en nuevos ataques contra la Franja de Gaza

Palestinos junto a un vehículo bombardeado por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques ejecutados el lunes contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 en línea con el acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha afirmado que durante la jornada identificó a cinco "terroristas" en el norte de Gaza y otros tres que "cruzaron la 'línea amarilla' en el sur, antes de agregar que las tropas respondieron con ataques que se saldaron con cuatro muertos "para eliminar la amenaza". "Se identificó que otros terroristas resultaron heridos", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado durante la jornada que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 856 muertos y 2.463 heridos, mientras que se han recuperado 770 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más del 50% del territorio del enclave palestino.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.742 fallecidos y 172.565 heridos, si bien ha apuntado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.