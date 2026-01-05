Israel anuncia la muerte de dos "terroristas" de Hezbolá en un bombardeo el domingo contra Líbano

Archivo - Edificio destruido por un bombardeo de Israel contra la localidad de Zautar al Sharqiya, en Líbano (archivo)
Archivo - Edificio destruido por un bombardeo de Israel contra la localidad de Zautar al Sharqiya, en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 5 enero 2026 12:24
MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en un bombardeo perpetrado el domingo contra Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y mataron ayer a dos terroristas de Hezbolá en el área de Yamiyama, en el sur de Líbano", ha dicho, antes de afirmar que ambos "llevaban a cabo esfuerzos para reconstruir la infraestructura militar de la organización terrorista".

Así, ha recalcado que "las actividades de los terroristas constituían una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al acuerdo de alto el fuego, al tiempo que ha insistido en que "las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.

