Israel anuncia la muerte de un militar tras un ataque de un dron de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo de la muerte de uno de sus soldados, el sargento Idan Fooks, de 19 años, tras un ataque de un dron de Hezbolá en el sur de Líbano.

El ataque se produjo en la mañana de este domingo cuando el militar, miembro de la 7ª Brigada Acorazada, 77ª Batallón resultó herido por el impacto de un aparato junto a un oficial y cinco soldados más.

Cuatro tienen heridas graves, un soldado tiene pronóstico moderado y el último ha resultado herido leve, según el comunicado militar. Fooks, originario de Petah Tikva, falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Cuando se estaba realizando la evacuación de los heridos hubo un segundo ataque con dos drones explosivos. Uno de ellos fue interceptado, pero el segundo impactó cerco de los militares sin causar víctimas.

Hezbolá ha reivindicado el ataque y concreta que se produjo en la localidad de Taibé en respuesta "legítima" a lo que considera violaciones de la tregua por parte israelí y a la "ocupación" del sur de Líbano.

Es el tercer militar israelí muerto por ataques en el sur de Líbano desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el pasado 16 de abril.