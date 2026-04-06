Israel anuncia la muerte de otro supuesto miembro de Hamás en los últimos ataques sobre Gaza

Archivo - Imagen de archivo de una militares del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en los ataques perpetrados durante el fin de semana contra la Franja de Gaza, después de que las autoridades del enclave hayan denunciado la muerte de otras siete personas durante el último día.

Las fuerzas israelíes han indicado que se trata de un "operativo de Hamás implicado en el tráfico de armas" y ha confirmado que ha sido "neutralizado" en un ataque perpetrado el sábado contra la zona.

El hombre ha sido identificado como Alí Ahmad Alí Amrain, quien "trabajaba para suministrar una gran cantidad de armamento a la organización terrorista Hamás", según ha indicado el Ejército en un comunicado. "Ahora ha sido eliminada la amenaza que suponía para nuestras tropas", ha zanjado.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han informado este mismo lunes de que al menos siete palestinos han muerto en nuevos ataques de Israel durante las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego alcanzado para poner en marcha el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.