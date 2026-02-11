Israel anuncia la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de un doble atentado en 2004

Daños materiales tras un bombardeo ejecutado en enero de 2026 por Israel contra la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en la Franja de Gaza desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de estar detrás de un doble atentado suicida perpetrado en 2004 que dejó 16 muertos, en el marco de un bombardeo ejecutado la semana pasada contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Así, ha indicado que el hombre, identificado como Basam Hashem al Fatá Himoni, originario de Hebrón, "operaba desde 2004 como parte de un escuadrón que llevó a cabo ataques asesinos en Israel", incluido el citado atentado en Beersheba, que dejó 16 muertos y alrededor de cien heridos.

El Ejército ha subrayado en un comunicado que Himuni fue capturado en octubre de 2004 y condenado a pena de cárcel, si bien fue excarcelado y enviado a Gaza en 2011, en el marco del acuerdo para la liberación de más de mil palestinos a cambio del soldado Gilad Shalif, capturado por Hamás.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Himuni "volvió a reclutar terroristas y a dirigir actividades terroristas", además de estar implicado durante la ofensiva israelí contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 en "la fabricación y colocación de explosivos" para atacar a los militares de Israel.

"El Ejército y el Shin Bet seguirán actuando contra cualquier terrorista que intente planear y ejecutar planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o ciudadanos del Estado de Israel", ha zanjado en su comunicado.

Por otra parte, ha anunciado la "eliminación" de otro supuesto miembro de Hamás al que identifica como Ahmas Hasán, jefe del grupo de francotiradores del batallón Beit Hanun del grupo islamista palestino.

"Hasán participó en numerosos planes de ataques terroristas contra soldados de las FDI en el norte de Gaza y recientemente fue identificado como alguien que trabajaba para impulsar planes de ataques terroristas adicionales", ha explicado en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, ha destacado que "el terrorista fue eliminado en respuesta a una flagrante violación el lunes del acuerdo de alto el fuego", en el marco del cual Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra el enclave, en medio de las denuncias de Hamás por estas acciones.