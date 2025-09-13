Israel anuncia la muerte de un "terrorista" de Hezbolá en un bombardeo el viernes contra Líbano

Archivo - Una columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Nabatiye, en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado la muerte de un supuesto "terrorista" del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado el viernes contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras meses de conflicto.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron durante la pasada noche a un terrorista de Hezbolá en la localidad de Aitarun", ha dicho en un comunicado, en el que ha dicho que "el terrorista intentaba restaurar las capacidades militares de Hezbolá en el sur de Líbano".

El comunicado ha sido publicado después de que el Ministerio de Sanidad libanés confirmara el viernes la muerte de una persona en un "ataque del enemigo israelí" en la citada localidad, sin que por ahora haya trascendido la identidad de la víctima.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.