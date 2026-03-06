Israel anuncia ocho militares heridos, cinco de gravedad, por proyectiles disparados desde Líbano

Imagen de archivo de ataques nocturnos de Israel contra Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este viernes que ocho de sus militares han resultado heridos y cinco de ellos se encuentran en estado grave como resultado del impacto de proyectiles antianque disparados desde Líbano contra posiciones fronterizas.

Los cinco militares pertenecen a la Brigada Givati, ha añadido el Ejército antes de informar de la evacuacion inmediata de los cinco heridos graves para recibir tratamiento de emergencia.

Cabe destacar que entre los militares heridos se encuentra un hijo del ultranacionalista ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aunque su estado no reviste gravedad, según ha informado su oficina al diario 'Times of Israel'.

Este ataque ocurre en medio de un nuevo día de bombardeos israelíes sobre Líbano después de que las milicias de Hezbolá decidieran incorporarse a la guerra regional desatada el pasado fin de semana con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta de Teherán, el gran aliado del partido-milicia chií libanés.

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a cerca de 125 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero.

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un comunicado que "el balance de la agresión ha aumentado a 123 mártires y 683 heridos", sin dar detalles sobre la gravedad del estado de los hospitalizados, si bien no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las últimas horas.

El Ejército israelí inició bombardeos contra lo que describe como objetivos vinculados a Hezbolá en respuesta a los citados lanzamientos, a los que el grupo ha sumado nuevos disparos de proyectiles y drones desde entonces, sin que las autoridades de Israel hayan confirmado víctimas a causa de los mismos. Además, ha desplegado militares en el sur, en una nueva incursión terrestre en el país vecino.