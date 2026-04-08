Israel anuncia la suspensión de sus ataques contra Irán y asegura que mantiene su ofensiva contra Líbano

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz.- MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la suspensión de sus ataques contra Irán a raíz del acuerdo de alto el fuego durante dos semanas entre Washington y Teherán, si bien ha asegurado que mantiene su ofensiva contra Líbano, a pesar de que Pakistán, que ha ejercido labores de mediación para lograr el pacto, afirmó en su anuncio que el mismo abarcaba a toda la región de Oriente Próximo.

Así, ha subrayado en un comunicado que "en línea con las órdenes de la clase política, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han suspendido el fuego en su campaña contra Irán y están en posición de máxima alerta defensiva, dispuestas para responder ante cualquier violación".

El Ejército israelí ha apuntado además que, antes de suspender operaciones, lanzó una nueva oleada de ataques contra "lanzaderas del régimen terrorista iraní para reducir significativamente y suprimir el alcance de los lanzamientos" y contra "infraestructuras de producción", sin más detalles sobre las ubicaciones de los objetivos atacados en el país asiático.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "las FDI mantienen los combates y las operaciones terrestres contra la organización terrorista Hezbolá" en Líbano, antes de adelantar que lleva a cabo "análisis de la situación" y hacer hincapié en que los militares "siguen operando en todos los frentes para proteger al Estado de Israel y a sus ciudadanos", a los que ha pedido que sigan respetando las instrucciones de seguridad.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya las operaciones israelíes en territorio libanés.