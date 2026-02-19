Israel aplaude la decisión de la UE de declarar formalmente a la Guardia Revolucionaria organización terrorista

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido este jueves la decisión de la Unión Europea de designar formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista y ha afirmado que se trata de la "columna vertebral de una red terrorista global".

"Aplaudo la decisión de la UE sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. La Guardia Revolucionaria es una fuente fundamental de inestabilidad. Ha reprimido sin piedad a su propio pueblo, con miles de muertos durante las recientes protestas, y continúa propagando la violencia por todo Oriente Próximo", ha aseverado.

Asimismo, ha expresado que la decisión "tiene también un gran peso moral". "Dice al pueblo iraní que no está solo en su lucha por la libertad y la dignidad", ha aclarado, tan solo horas después de que el Consejo Europeo aprobara definitivamente incluir en la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria.

A partir de ahora, esta estará sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas de la UE, como la congelación de sus fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembro de la UE, así como la prohibición a los operadores de la UE de poner fondos y recursos económicos a su disposición.