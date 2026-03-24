Israel aprueba la construcción en el sur de Jerusalén de una nueva embajada de EEUU

Archivo - Un cartel de la Embajada de Estados Unidos en Israel - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado este martes que han aprobado la construcción de una nueva embajada de Estados Unidos en los terrenos de una base militar abandonada en Jerusalén después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociese a la Ciudad Santa como capital de Israel durante su primer mandato en 2017.

"En un momento en que Israel y Estados Unidos están codo a codo en la campaña contra el régimen terrorista iraní, la decisión adquiere una importancia especial y constituye una prueba más de la solidez de la relación, la alianza inquebrantable, los valores compartidos y la asociación estratégica entre ambas naciones", han señalado las autoridades en un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Tanto el primer ministro, como el ministro de Exteriores, Gideon Saar, como el titular de Construcción y Vivienda, Haim Katz, han subrayado en un comunicado conjunto que se trata de un paso "importante", puesto que pone fin a un "histórico proceso" que comenzó con "la valiente e histórica decisión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato de "reconocer a Jerusalén como capital de Israel".

En este sentido, han reiterado que esta medida "constituye una expresión tangible, fundamental y a largo plazo del compromiso de Estados Unidos con Jerusalén como capital de Israel y con la solidez de la relación especial entre ambos países".

Los tres líderes israelíes han trasladado además sus agradecimientos al actual embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, por su "estrecha cooperación", y a los funcionarios del Ministerio de Exteriores que trabajaron para promover esta decisión.

Según ha detallado el diario 'The Times of Israel', la embajada se construirá en la base militar abandonada de Allenby, a las afueras del barrio de Talpiot, entre la carretera de Hebrón, la calle Hanoch Albek y la calle Daniel Yanovski, una zona que se encuentra justo dentro de la Línea Verde de 1949 que separa a Israel de Cisjordania y Jerusalén Este.