Israel aprueba construir una escuela judía en Hebrón sin aprobación del municipio tras anular los acuerdos

Las autoridades israelíes demuelen una vivienda palestina en Hebrón, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mosab Shawer/Jna Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Planificación Superior de la Administración Civil, un órgano administrativo y militar dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, ha aprobado la construcción de una amplia yeshivá, un centro de estudio judío, en un asentamiento de la ciudad cisjordana de Hebrón tras anular los acuerdos con el municipio.

"El Consejo de Planificación Superior en la Administración Civil ha aprobado hoy 576 unidades de vivienda en Judea y Samaria (Cisjordania), entre ellas un paso sin precedentes: la aprobación de un edificio para el yeshivá 'Shavei Hebrón' sin necesidad de que sea aprobado por el municipio de Hebrón", ha indicado el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Según el titular de la cartera, este es un paso que "consolida" su presencia en el terreno, "fortalece la seguridad de Israel y establece "hechos que impiden la creación de un estado terrorista árabe en el corazón del Estado de Israel".

En concreto, ha aprobado la construcción de un edificio de 1.000 metros cuadrados para la yeshivá, así como la construcción de 456 nuevas viviendas --mediante distintas fases de planificación-- en el asentamiento de Mitzpe Yeriho, cercano a Jericó, y otras 120 en el asentamiento de Elmatan.

Esto se produce tras la cancelación de los Acuerdos de Hebrón, firmados en 1997 en el marco de los Acuerdos de Oslo, que permiten arrebatar competencias a las autoridades palestinas en esta ciudad, considerada uno de los epicentros del conflicto, marcado durante los últimos meses por la aceleración de la construcción de asentamientos e incautación de terrenos por parte de Israel, en medio de un repunte de las incursiones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos contra población palestina.

El documento contemplaba el repliegue parcial de las tropas israelíes de Hebrón, en línea con lo pactado en los Acuerdos de Oslo, dejando cerca del 80% de la ciudad bajo control palestino, con el resto en manos de Israel, si bien también en esta zona hay una mayoría de población palestina, con enclaves de colonos judíos.

De esta forma, Israel mantuvo el control de seguridad en la segunda zona, conocida como H2 --incluida la Tumba de los Patriarcas--, si bien las competencias civiles, también sobre planificación y construcción en este área quedaron en manos de las autoridades palestinas.