Israel aprueba un presupuesto de récord con máximos históricos para el Ministerio de Defensa

Archivo - El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, frente a la Puerta de Damasco en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel, conocido como la Knéset, ha aprobado este domingo el presupuesto estatal de 2026 en su última lectura y en una decisión tomada con 62 votos a favor y 55 en contra, que evita la caída del Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El mayor presupuesto en la historia de Israel con 850.600 millones de shékels (235.340 millones de euros) ha suscitado un intenso debate en el que, mientras que el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha definido el proyecto como "un presupuesto que vela por el bienestar de todos y combate el coste de la vida", mientras que el líder de la oposición, Yair Lapid, lo ha tachado como "el mayor robo en la historia del Estado", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El texto aprobado incluye también el récord de fondos para el Ministerio de Defensa, que recibirá más de 142.000 millones de shékels (39.3 millones de euros), además de 22.000 millones (6.087 millones de euros) en gastos dependientes de los ingresos y 82.200 millones (22.387 millones de euros) para compromisos de gasto a largo plazo.

La votación ha tenido lugar tras más de 14 horas de obstrucción parlamentaria por parte de la oposición y múltiples interrupciones provocadas por las sirenas que alertaban sobre misiles balísticos iraníes, lo que ha obligado a detener la sesión repetidamente. Según el citado medio, las enmiendas aprobadas al final del proceso destinaron cientos de millones de shékels a las prioridades de los partidos ultraortodoxos.