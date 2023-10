Israel apunta a un "largo camino" en la lucha con Hamás y describe la situación como "una tragedia nacional"

Confirma combates activos con miembros de Hamás "en un puñado" de localidades y advierte a otros grupos y países contra "implicarse" en la guerra



MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha apuntado este lunes que hay por delante "un largo camino" en la lucha con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la ofensiva lanzada el sábado por el grupo islamista desde la Franja de Gaza y ha descrito la situación como "una tragedia nacional", después de que las autoridades hayan confirmado más de 700 muertos y 2.000 heridos.

La mayor del Ejército de Israel Libby Weiss ha señalado en declaraciones concedidas a Europa Press que los combates con Hamás "van a llevar un tiempo" y ha añadido que "es una situación activa en territorio israelí". "Anticipamos que el camino que quede por delante será largo", ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que se trata de una situación "sin precedentes".

"Nunca habíamos visto este nivel de matanza de civiles inocentes", ha resaltado Weiss, que ha confirmado que aún hay combates con miembros de Hamás en "un puñado" de localidades en el sur del país y ha recalcado que la frontera con el enclave palestino "no es segura", ante una situación "muy dinámica" en la zona.

Así, ha especificado que "hay combates activos" en "entre seis y ocho" ubicaciones en el sur de Israel. "Hay un puñado de comunidades civiles, localidades pequeñas, cerca de la frontera en la que aún hay presencia de (miembros de) Hamás", ha explicado. "Aún retienen allí a israelíes como rehenes y hay combates con el Ejército. La frontera no es segura aún", ha manifestado, antes de incidir en que "el Ejército de Israel está combatiendo con Hamás en estas localidades, en estos kibbutz, para garantizar la seguridad de las comunidades allí".

Así, ha recalcado que también se están llevando a cabo evacuaciones en estas zonas para trasladar a la población "a zonas interiores" de Israel, a lo que se suman las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para bombardear posiciones de Hamás en el enclave palestino, desde donde han continuado las infiltraciones de milicianos durante las últimas horas.

Weiss ha manifestado que "cientos de terroristas de Hamás" lograron irrumpir en territorio israelí durante la ofensiva a gran escala lanzada el sábado, "principalmente por tierra, pero también hubo intentos por mar y aire". "Tras invadir Israel, han participado en matanzas", ha lamentado. "Han matado civiles israelíes en las calles, han entrado en kibbutz (...), tomado rehenes, masacrado inocentes", ha denunciado, al tiempo que ha recalcado que "es una situación de pesadilla" y "la mayor masacre de civiles israelíes desde el establecimiento del país" en 1948.

En este sentido, ha reseñado que los miembros de Hamás que lograron penetrar en territorio israelí "tomaron una comisaría y atacaron bases militares", antes de hacer hincapié en que las cifras de víctimas son "realmente horribles". "Creemos que esa cifra va a aumentar", ha indicado Weiss, que ha detallado que entre los heridos hay algunos "en estado muy, muy grave".

"Hay decenas de personas que han sido trasladadas de Israel a Gaza como rehenes", ha señalado, antes de confirmar que esto genera "una situación muy compleja" a la hora de llevar a cabo operaciones contra Hamás en la Franja. De esta forma, ha indicado que el Ejército israelí ha llevado a cabo "bombardeos de precisión" contra "activos militares de Hamás, incluidos "almacenes de armas" y puntos desde donde se han lanzado "miles" de proyectiles hacia Israel. "Estamos totalmente comprometidos con traer de vuelta a estos rehenes a Israel", ha apuntado.

Weiss ha destacado además que por el momento "no hay una invasión terrestre" por parte de las fuerzas de Israel, si bien ha hecho hincapié en que "todas las opciones están sobre la mesa" y ha advertido contra "cualquier otra organización terrorista o país que apoye a organizaciones terroristas que no se inmiscuya en esto".

De esta forma, ha hecho referencia a el disparo de proyectiles de mortero por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá durante la jornada del domingo y ha recalcado que el Ejército "respondió" a estos ataques. "Es una situación muy tensa. Estamos vigilando todas las fronteras", ha dicho. "Estamos enviando un mensaje muy, muy claro a todas las otras organizaciones terroristas y los países que las apoyan para que no se impliquen. Que no nos pongan a prueba. No sabemos cómo ser más claros en este mensaje", ha zanjado.