Israel asegura que está "alerta" ante "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas en Irán

El Ejército de Israel ha asegurado que está "alerta" ante posibles "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas de las últimas semanas en Irán, un hecho que ha descrito como "un asunto interno" del país centroasiático, que ha acusado a las autoridades estadounidenses e israelíes de azuzar disturbios y violencia durante las movilizaciones.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas defensivamente y en alerta ante escenarios sorpresa si es necesario. Las protestas en Irán son un asunto interno", ha dicho el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, a través de un mensaje en redes sociales.

"Seguimos realizando evaluaciones continuas y daremos actualizaciones ante cualquier cambio, si lo hubiera", ha manifestado, al tiempo que ha reclamado a la población "no dejarse llevar por los rumores" que circulan "sobre la situación en Irán".

Las palabras de Defrin llegan tras las amenazas de Estados Unidos sobre una posible intervención militar en Irán si continúa la represión de las movilizaciones, mientras que Teherán ha advertido de que podría responder en caso de que Washington lance un ataque contra el país.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien incidió en que no descarta ninguna alternativa y, entre ellas, se encuentra la de bombardear Irán.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había asegurado horas antes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y apostó por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes. Además, denunció que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir.

Por otra parte, el ministro destacó que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", si bien la organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, ha cifrado ya en más de 600 los muertos durante las protestas.

Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares--, desatando un conflicto de doce días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Qatar.