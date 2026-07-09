Israel asegura que su Ejército está "alerta y preparado" para reanudar "con más fuerza" la ofensiva contra Irán

Archivo - Imagen de archivo de una militares del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este jueves que el Ejército está "alerta y preparado" para reanudar "con aún más fuerza" la ofensiva contra Irán, unas palabras que llegan después de que Teherán haya atacado intereses de Estados Unidos en la región.

Durante unas declaraciones a cadetes del Ejército en el marco de una ceremonia de graduación, Katz ha aseverado que Israel está preparada para demostrar su "superioridad aérea y llevar a cabo ataques contra Irán para eliminar las amenazas existentes por tercera vez", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"Si es necesario volver, volveremos con más fuerza", ha apuntado en unos comentarios realizados después de que Estados Unidos haya lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel, que ha seguido adelante con sus ataques contra Líbano a pesar del preacuerdo.

El propio Katz ha insistido previamente en que el país no retirará sus tropas de Líbano a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viera plausible su salida. "No pedimos permiso a nadie para entrar en Líbano y no necesitamos permiso de nadie para quedarnos en Líbano", ha resaltado Katz en declaraciones anteriores. "Es nuestro derecho y deber defender a los residentes de Galilea y a los ciudadanos israelíes de las amenazas del grupo terrorista yihadista Hezbolá, que pretende destruir el Estado de Israel", ha subrayado.