Israel asegura que la ofensiva en Irán "cortó la cabeza del pulpo iraní" y que ahora busca "cortar sus tentáculos"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este martes que la ofensiva sorpresa lanzada junto a Estados Unidos contra Irán supuso "cortar la cabeza del pulpo iraní" y ha asegurado que ambos países trabajan ahora para "cortar sus tentáculos", en medio de sus bombardeos contra el país asiático y su ofensiva contra Líbano, que incluye una nueva incursión terrestre.

"Hemos cortado la cabeza del pulpo iraní y ahora estamos actuando para aplastar y cortar sus tentáculos", ha dicho, antes de confirmar que la Fuerza Aérea israelí ha lanzado durante la noche nuevos ataques contra "objetivos del régimen" en la capital de Irán, Teherán, bombardeos ejecutados "con fuerza significativa" para "seguir degradando las capacidades de lanzamiento de misiles y los bienes estratégicos" en territorio iraní.

Así, ha destacado que la ofensiva conjunta "no tiene precedentes en su alcance, precisión y poderío", al tiempo que ha incidido en que el objetivo es "desmantelar las capacidades del régimen (de Irán), proteger en frente interno israelí y a las fuerzas militares estadounidenses en la región, evitar que Irán vuelva a un camino de desarrollo de armas nucleares y desarrollo a gran escala de misiles y crear las condiciones para que el pueblo iraní pueda actuar y derrocar al régimen asesino y represivo de los ayatolás".

"La coordinación y cooperación entre los líderes políticos y las fuerzas de seguridad nunca ha sido tan estrecha", ha ensalzado Katz a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha esgrimido que "la Operación 'León Rugiente' continuará con toda su fuerza mientras sea necesario".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según confirmó el lunes la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.