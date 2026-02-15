Israel ataca nuevas posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Edificios atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano (archivo). - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado una nueva ofensiva contra "infraestructura terrorista" asociada al partido-milicia chií Hezbolá en el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de un año entre las autoridades de Israel y Hezbolá.

Sin embargo, el Ejército de Israel ha acusado a la organización libanesa de violar este alto el fuego debido a la presencia de armas en los objetivos atacados. "La presencia de las armas atacadas constituyó una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano", han indicado las FDI en un mensaje en redes sociales.

Los puntos atacados han sido descritos como "depósitos de armas y lanzaderas" de Hezbolá que tenían como objetivo "reconstruir la infraestructura terrorista en el sur del Líbano con el objetivo de dañar al Estado de Israel".

"Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha concluido.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.