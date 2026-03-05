Israel comienza un plan para reabrir su espacio aéreo de forma gradual

Archivo - Una aeronave de la compañía Hainan Airlines en el aeropuerto de Ben Gurion, en Israel. - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves que reabrirá su espacio aéreo para vuelos de salida este domingo, en una medida para seguir con el plan por fases puesto en marcha para retomar las operaciones aeroportuarias en el país en medio de la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado sábado a Irán.

Así lo ha confirmado la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, quien ha señalado que el plan es permitir que salgan vuelos desde Israel, lo que facilitaría la evacuación de extranjeros, aunque la medida seguirá sujeta a la situación de seguridad en la región.

En concreto, el espacio aéreo fue reabierto durante la noche "de manera medida y gradual", ha indicado Regev, en la presentación de un plan por fases para los vuelos de llegada.

El director de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, Sharon Kadmi, ha explicado que se permitirá un vuelo de fuselaje estrecho, con capacidad para unos 200 pasajeros, cada hora durante las primeras 24 horas. "Si las condiciones se mantienen estables, el aeropuerto ampliará la capacidad a dos aviones de fuselaje estrecho o a un avión de fuselaje ancho por hora", ha detallado.

Con este plan el aeropuerto Ben Gurión podrá gestionar entre 8.000 y 9.000 pasajeros al día. "Si todo funciona como se espera, en un plazo de una semana a diez días deberíamos poder traer de vuelta a todo el mundo a Israel", ha argumentado.