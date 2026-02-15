Israel confirma la evacuación de 320 pacientes palestinos desde la reapertura de Rafá

Pacientes palestinos a la espera de su evacuación a través del paso de Rafá - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí ha informado este domingo de que desde la reapertura del paso de Rafá, el pasado 2 de febrero, han salido de la Franja de Gaza unos 320 pacientes y acompañantes y otros 320 han entrado en el enclave palestino.

"Las operaciones continúan en el paso de Rafá conforme al acuerdo y a los compromisos de Israel", ha informado el COGAT en un comunicado oficial. "Los gazatíes que pasan por Rafá lo hacen tras su incluisión en el listado aprobado remitido por las autoridades egipcias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) conforme a la capacidad del paso", ha añadido.

Este mismo domingo el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido de que unos 20.000 pacientes esperan a su evacuación, incluidos casos graves de cáncer, cardiopatías, fallo renal o heridas graves que necesitan de intervención quirúrgica avanzada que no está disponible en la Franja de Gaza, una situación que ha calificado de "catástrofe humanitaria".

Las autoridades sólo permiten que los pacientes cuenten con dos acompañantes en su traslado, lo que significa que los heridos y pacientes evacuados podrían ser unos 107. A este ritmo, solo los heridos, que tienen preferencia en la evacuación, tardarían casi 187 semanas, más de tres años y medio, en completar la evacuación de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia que estas restricciones en la salida "suponen una amenaza directa a la vida de miles de pacientes, deteriora la situación humanitaria y sanitaria y cuestiona las obligaciones legales y morales de la comunidad internacional".

Por ello exige "la apertura permanente y regular del paso de Rafá con libre movimiento de pacientes y heridos sin restricciones", así como una "evacuación urgente e inmediata de los pacientes críticos y los heridos". También apela a las organizaciones internacionales y humanitarias "que intervengan de inmediato para presionar por los derechos al tratamiento y al viaje de los pacientes como derecho fundamental consagrado en las leyes y convenciones internacionales".

Por otra parte, las autoridades israelíes han informado de que 4.200 camiones con ayuda humanitaria han entrado en la Franja de Gaza con materiales que se han decidido "conforme al criterio de las organizaciones humanitarias".