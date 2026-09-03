Israel confirma maniobras en la frontera con Siria para aumentar su preparación frente a "incidentes complejos"

Archivo - Militares israelíes en una imagen de archivo. - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que llevó a cabo durante los últimos días unas maniobras a gran escala en la frontera con Siria destinadas a "aumentar la preparación operativa" y "mantener la capacidad de las fuerzas a la hora de hacer incidentes repentinos y complejos".

Así, ha detallado que las maniobras implicaron a la 210º División Bashan, encargada de la situación en la frontera con Siria y Líbano, antes de apuntar que "las fuerzas practicaron sobre decenas de escenarios", incluidos "incidentes con bajas masivas" y "evacuaciones médicas".

"Las maniobras incluyeron la asimilación de lecciones de combate de todos los sectores, y en particular de las lecciones del 7 de octubre (de 2023), con énfasis en el uso de fuerzas de reserva, potencia de fuego, fuerzas especiales y la vigilancia de todo el sistema de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que "las FDI continuarán realizando maniobras periódicas con el objetivo de mantener y fortalecer la preparación de las fuerzas, profundizar la cooperación entre todos los organismos y garantizar la seguridad de los residentes de los Altos del Golán y de todos los ciudadanos del Estado de Israel".

El anuncio sobre las maniobras ha llegado apenas dos días después de que el ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, subrayara la voluntad de Damasco de trabajar para una "solución diplomática" con Israel a pesar de los reiterados ataques de las fuerzas israelíes contra el país durante los últimos meses a raíz de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Al Shaibani denunció que "Israel continúa su agresión con territorio sirio" y recordó que diversos altos cargos israelíes han prometido que sus fuerzas no se retirarán del estratégico monte Hermón, tomado tras la huida de Al Assad, a pesar de lo cual afirmó que Siria "mantiene el compromiso de buscar una solución diplomática y trabaja diligentemente para lograr ese objetivo".

Israel y Siria han mantenido varias rondas de negociaciones, incluida una en Jordania, si bien las tropas israelíes han continuado con sus redadas y bombardeos, entre ellos uno lanzado en agosto contra una base militar argumentando que en la misma había tropas de Turquía, algo desmentido por Ankara. Estados Unidos criticó a su aliado por esta acción.