Israel confirma la muerte de un alto cargo del FPLP en un bombardeo en el este de Líbano

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este viernes la muerte de un alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), con nacionalidad siria, en un bombardeo llevado a cabo en la víspera en un paso fronterizo ubicado en el este de Líbano y que se saldó con la vida de seis personas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que el fallecido era el jefe del departamento de seguridad militar del FPLP, identificado como Muhamad Shá, alias 'Abú Jalil', al que acusa de ser "responsable de fomentar la cooperación con otras organizaciones terroristas palestinas, fortalecer la cooperación con el eje chií e instigar actividades militares contra objetivos israelíes".

"El terrorista fue nombrado jefe del departamento de seguridad militar de la organización en Siria después de que su predecesor, Nachal Aal, fuera eliminado en un refugio en Beirut en septiembre de 2024", reza un comunicado publicado por las FDI, en el que subraya que el FPLP "es una organización terrorista palestina con amplia experiencia en ataques de diversa índole contra objetivos israelíes".

En la víspera, el Ministerio de Sanidad de Líbano cifró en seis los muertos y diez los heridos en un ataque con drones perpetrado por el Ejército israelí en el paso fronterizo de Masnaa, que se encuentra en la gobernación libanesa de Becá (este), a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Israel justifica este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.