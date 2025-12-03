Israel confirma sus primeras conversaciones directas con representantes libaneses en más de 40 años

Imagen de archivo de una estrella de David pintada en una localidad en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha confirmado este miércoles que han tenido lugar las primeras conversaciones directas entre representantes civiles israelíes y libaneses en más de 40 años, en el marco del mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año en Líbano.

"El encuentro de hoy en Líbano es un intento inicial de establecer la base para una relación (bilateral) y cooperación económica entre Israel y Líbano. Es un avance histórico", ha declarado la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, en una conferencia de prensa.

Durante su intervención, ha defendido que "este encuentro directo" ha tenido lugar, "sin lugar a dudas", por los "esfuerzos" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "cambiar la situación en Oriente Próximo". "Como dijo, hay oportunidades únicas de crear la paz con nuestros vecinos", ha añadido.

Horas antes, las autoridades israelíes y libanesas habían designado sendos enviados ante el comité militar que supervisa el cumplimiento del alto el fuego, periodo marcado por miles de violaciones del Ejército de Israel, según estimó recientemente la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

La oficina de Netanyahu había ordenado al director interino del Consejo de Seguridad Nacional que enviara un representante en su nombre a una reunión con representantes del gobierno y la economía de Líbano.

"Este es un primer intento de sentar las bases para una relación y cooperación económica entre Israel y Líbano", reza un comunicado, en el que no ha dado nombres sobre la persona designada, si bien posteriormente se ha confirmado que el enviado civil ha sido el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick.

Por su parte, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, había anunciado a primera hora de la mañana el nombramiento del exembajador Simon Karam para encabezar la delegación del país, cediendo así a las exigencias estadounidenses de incluir a un miembro no militar ante dicho comité, ha indicado a través de su perfil en la red social X.

La portavoz de Aoun, Najat Sharafeddine, ha explicado que esta decisión tiene lugar "de conformidad con su juramento constitucional y sus facultades constitucionales para defender la soberanía, la integridad territorial y los intereses de Líbano, y en respuesta a los encomiables esfuerzos" de la Administración de Donald Trump.

La Embajada de Estados Unidos en Beirut ha confirmado que Resnick y Karam han participado en la reunión de este miércoles celebrada en la ciudad libanesa de Naqura --donde se encuentra el cuartel general de la FINUL-- con el fin de "evaluar los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo duradero de cese de hostilidades en Líbano".

"Para apoyar una paz duradera y la prosperidad compartida de ambas partes, (...) Karam y Resnick se unieron al consejero Morgan Ortagus en la reunión de hoy como participantes civiles. Su inclusión refleja el compromiso del mecanismo de facilitar las conversaciones políticas y militares con el fin de lograr la seguridad, la estabilidad y una paz duradera para todas las comunidades afectadas por el conflicto", ha indicado.

Según la legación, "todas las partes han acogido con beneplácito la participación adicional como un paso importante para garantizar que la labor (del mecanismo) esté basada en un diálogo duradero, tanto civil como militar". "El Comité espera trabajar estrechamente con Karam y Resnick en futuras sesiones e integrar sus recomendaciones", ha concluido.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.