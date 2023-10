Israel congela la entrega de fondos a la Autoridad Palestina por su "apoyo" a los ataques de Hamás

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha dado orden de congelar los fondos entregados a la Autoridad Palestina por su "apoyo" a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron cerca de 1.400 muertos y cerca de 240 secuestrados.

"Me gustaría informarle de que he dado orden al Ministerio de Finanzas de detener la transferencia de pagos este mes", ha dicho Smotrich en una carta enviada al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Smotrich ha reclamado además que el Gobierno celebre un debate sobre la transferencia de estos fondos, recaudados en nombre de la Autoridad Palestina, tal y como recogen los Acuerdos de Oslo --firmados en 1993-- ante "el apoyo de altos cargos de la Autoridad palestina a las horribles masacres de la organización terrorista nazi Hamás".

"La Autoridad Palestina ha demostrado el hecho que hemos estado denunciando desde hace años de que es una organización que apoya al terrorismo", ha dicho, antes de indicar que "más allá de la conexión de estos fondos con la Franja y sus residentes, estos fondos son usados para actividades contra el Estado de Israel y sus ciudadanos".

"Es inconcebible que, ante esta realidad, sigamos transfiriendo fondos como si no hubiera pasado nada", ha manifestado Smotrich, del ultraderechista Sionismo Religioso, quien ha adjuntado una serie de declaraciones por parte de altos cargos de la Autoridad Palestina desde los citados ataques por parte de Hamás.

Las autoridades de Israel recaudan estos fondos en nombre de la Autoridad Palestina y los transfieren de forma mensual, una vez descontados los gastos derivados de servicios como la electricidad y el agua. En los últimos años, estas entregas han sido congeladas en varias ocasiones ante las tensiones en el marco del conflicto palestino-israelí.

La Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de cien palestinos desde el 7 de octubre en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques por parte de colonos. Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, han elevado a más de 8.300 los muertos por los bombardeos de Israel, que ha llevado a cabo incursiones terrestres durante los últimos días.