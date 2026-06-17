Israel convoca al embajador de Bielorrusia después de que Lukashenko haya tildado de "Holocausto" la ofensiva en Gaza

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha convocado este miércoles al embajador de Bielorrusia en Tel Aviv, Yuri Yaroshevich, en protesta por unas declaraciones del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en las que ha calificado de "Holocausto" la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza en la que han muerto más de 73.000 palestinos.

El director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, ha protestado "con carácter de urgencia" ante el representante de Bielorrusia por unas declaraciones de Lukashenko que ha tachado de "escandalosas", "indignantes y antisemitas", según recoge la cartera en sus redes sociales.

El diplomático ha afeado a Yaroshevich que el mandatario bielorruso acusara "al 'lobby judío' y mancillara la memoria del Holocausto con acusaciones falsas contra las operaciones antiterroristas de las Fuerzas de Defensa de Israel", unas palabras "vergonzosas e inaceptables".

"Israel condena enérgicamente las viles teorías conspirativas antisemitas sobre el 'lobby judío' (...) Se trata de una retórica despreciable que debe erradicarse en todo el mundo", ha señalado Bar Tal, antes de rechazar "que se comparen los horrores del Holocausto" con la ofensiva contra la Franja de Gaza, que ha descrito como una "guerra justa contra el terrorismo yihadista".

Esto se produce después de que Lukashenko haya considerado que las autoridades de Israel deben ser "más cuidadosas" y que "su reputación ya es mala en el mundo debido al bombardeo de Gaza", durante una entrevista concedida al canal en inglés de la televisión saudí Al Arabiya en la que ha dicho que "es un Holocausto".

"¿Por qué hablamos del Holocausto sufrido por los israelíes, cuando ellos mismos han matado a tanta gente? Mujeres y, sobre todo, niños han muerto en la Franja de Gaza. La han borrado de la faz de la tierra. Y ahora intentan construir un complejo turístico en el terreno donde murieron estas personas", ha lamentado, antes de emplazar a Israel a "empezar a pensar en su futuro, porque de lo contrario, incluso las armas nucleares serán inútiles".