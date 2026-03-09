Israel cree que Mojtaba Jamenei seguirá las políticas "extremistas y dementes" de su padre

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado este lunes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, seguirá las políticas "extremistas y dementes" de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el primer día de la campaña de bombardeos estadounidense e israelí sobre Irán.

"Está claro que seguirá las políticas extremistas y dementes de su padre. Es un radical. Es antiestadounidense. Es antioccidental", ha afirmado Saar en declaraciones a la cadena estadoundiense CNN.

Sin embargo, Saar ha destacado que hay "fisuras" en el "régimen" iraní. "Le voy a dar un ejemplo que lo demuestra. El pasado fin de semana hemos escuchado que los iraníes se disculpaban ante los países vecinos y decían que no les atacarían más si no eran atacados desde esos territorios", ha planteado. "Sin embargo, el presidente del Parlamento dijo después que no, que seguirían hacíendolo, que seguirían atacando a los países vecinos", ha reseñado.

"La conclusión es primero, que hay fisuras abiertas ya; segundo, que es evidente que son radicales y tercero, que los radicales tienen en control en Teherán", ha argüido.

Para Saar, "francamente no se puede hacer nada serio para resolver el conflicto con esta gente como hemos podido ver tras los esfuerzos de Estados Unidos hasta junio y hasta este último ataque, durante la época de Jamenei", ha apuntado en referencia a los contactos mantenidos entre Washington y Teherán sobre su programa nuclear.