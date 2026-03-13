Israel critica que Países Bajos intervenga en la causa de la CIJ mientras se producen ataques contra sinagogas

Archivo - El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en declaraciones desde Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han criticado este viernes como "vergonzoso" que Países Bajos haya dado el paso de intervenir en la causa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Sudáfrica contra Israel, por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza, mientras ha denunciado que se producen ataques contra sinagogas en el país.

"Ayer se produjo un ataque contra una sinagoga en Róterdam. Sin embargo, Países Bajos consideró más importante intervenir en el caso inventado por Sudáfrica contra el Estado de Israel", ha criticado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha tachado de "vergonzoso" el comportamiento del Ejecutivo neerlandés, dirigido desde hace tres semanas por el liberal Rob Jetten.

Países Bajos dio el paso de intervenir ante la CIJ en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por un posible genocidio en Gaza. Junto al gobierno neerlandés se sumó al proceso Islandia, engrosando así la lista de países que se han unido a la causa durante los últimos años, entre otros España.

Las autoridades neerlandesas han confirmado un ataque de madrugada contra una sinagoga en Róterdam, que ha sido incendiada sin que se hayan reportado víctimas.

El ministro de Justicia y Seguridad neerlandés, David van Weel, ha tachado el ataque de "noticia terrible" que habla de la "intimidación y violencia" que sufre la comunidad judía. En este sentido, el ministro ha apuntado a que "muy probablemente" se trata de "un incidente con motivación antisemita", informa la cadena pública NOS.

Por su lado la alcaldesa de Róterdam, Carola Schouten, ha subrayado que el episodio genera "mucho temor entre los conciudadanos judíos", insistiendo en que la ciudad reforzará la vigilancia de las sinagogas. Chris den Hoedt, presidente de la sinagoga, ha calificado el acto de "ataque selectivo contra una comunidad religiosa holandesa", insistiendo en que es un episodio "inapropiado y terrible" que se suma a la tendencia al alza de antisemitismo en el país.