Israel critica a Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania e Italia por "distorsionar" la situación en Líbano

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena (archivo) - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha criticado este martes a Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania e Italia por "distorsionar" la situación en Líbano, tras la declaración conjunta en la que señalaron su preocupación y pidieron una solución política negociada frente a la escalada militar israelí que ha dejado cerca de 900 muertos.

"Lamentablemente, se trata de una visión distorsionada de la realidad. Los israelíes fueron atacados sin provocación previa desde territorio libanés por Hezbolá", ha denunciado el titular de Exteriores, subrayando que los ciudadanos israelíes han sufrido el lanzamiento de más de 2.000 drones y cohetes por parte del partido milicia chií desde Líbano durante las últimas semanas.

Además, llevan "durante todo un año obligados a abandonar sus hogares debido al incesante fuego de Hezbolá", ha denunciado Saar, algo, que a su juicio, "ignora" la declaración de las potencias europeas y Canadá.

En este sentido, Saar ha recalcado que la respuesta de Israel se asemeja a la que darían otros países si sufrieran estos ataques. "¿Aceptarían los ciudadanos de los países que han firmado esta declaración vivir bajo tal terror?", se ha preguntado.

"Si estas democracias fueran atacadas de esta manera, ¿aceptarían una simetría distorsionada entre 'todas las partes', equiparando a un Estado democrático que defiende a sus ciudadanos con una organización terrorista que ha tomado el control de un Estado vecino?", ha denunciado, para alertar de que la declaración tampoco exige a al Gobierno libanés que "cese los disparos contra Israel", ni que "destituya a los ministros de Hezbolá en el Gobierno".

El ministro de Exteriores israelí de este modo ha lamentado que, mientras Líbano no ha logrado desarmar a Hezbolá, "ahora debe tomar medidas para detener inmediatamente los disparos contra Israel".