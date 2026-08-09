Israel deja en libertad a 37 presos palestinos bajo la supervisión del CICR

Israel libera a 37 presos palestinos con destino a la Franja de Gaza,a 9 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Israel ha liberado este domingo a 37 presos palestinos que ya se encuentran recibiendo atención médica en la Franja de Gaza tras un proceso de entrega gestionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El CICR ha recordado que, desde 2023 ha facilitado el traslado de más de 2.700 detenidos liberados de esta manera, aunque ha recordado una vez más que no ha podido acceder a los detenidos en los centros de detención israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza, en octubre de ese año.

Mientras tanto, el Ejército de Israel ha proseguido con sus ataques en el enclave palestino, donde han muerto otro palestino y otros ocho han resultado heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de la Franja, bajo control de Hamás.

En su último balance, el Ministerio estima que 1.258 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre del año pasado y otros 4.139 han resultado heridos, para un total acumulado de 73.386 muertos y 174.250 heridos desde el estallido de la guerra.