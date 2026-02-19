Israel derriba la vivienda en Cisjordania de un palestino implicado en un ataque mortal en noviembre de 2025

El Ejército de Israel derriba dos viviendas en Beit Aua, al suroeste de Hebrón, en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha derribado este jueves la vivienda en Cisjordania de un palestino implicado en un atropello intencionado y posterior apuñalamiento registrado en noviembre de 2025, suceso que se saldó con la muerte de un israelí y otros tres heridos.

Así, ha afirmado en un comunicado que un grupo de militares ha demolido la vivienda de Ualid Sabarné en la localidad de Beit Umar, horas después de derribar la vivienda en Cisjordania de un integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsable de dos ataques perpetrados en 2024 que se saldaron con la muerte de dos soldados israelíes.

Sabarné fue, junto a otro palestino identificado como Imran al Atrash, responsable del citado ataque del 18 de noviembre de 2025, ejecutado en la agrupación de asentamientos de Gush Etzion, en Cisjordania. El fallecido fue identificado como Aharon Cohen, de 71 años.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.